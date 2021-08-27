الثور

منذ 42 دقيقة

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تحكم القبضة على ما تريد اليوم، فأنت تعرف ماذا تريد، احذر من قوتك الزائدة هذا اليوم من أن تفتعل لك مشاكل مع زملائك في العمل لعنادك وإصرارك على تنفيذ ما تريد. توقع أن تكون هناك مشادات كلامية بينك وبين من تحب في المساء، لأنك لا تعطيه الاهتمام الكافي الذي يريد.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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