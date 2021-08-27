اصبر يا مولود الجوزاء، فالأيام الصعبة توشك على الانتهاء، لكن من المؤكد أنك ستشهد يوماً طويلاً جداً، والتوتر سيبقى ظاهراً على محياك، إذا طلب أحد منك شيئاً في وقت الظهيرة فأنصحك أن تؤجله إلى يوم آخر، لأنك لست في وضع جيد.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10