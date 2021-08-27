يوم لا بأس به يا صديقي الميزان لكنه مليء بالأعمال. قد يكون هناك خبرا لن يعجبك في فترة ما بعد الظهر يغير لك مزاجك المستقر، فاستعد لزيادة الكآبة والملل في المساء للأفكار التي تأتي وتذهب في عقلك، وبخاصة مواليد 18 إلى 22 تشرين الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10