الوعكة الصحية هي أبرز ما قد يمر عليك هذا اليوم يا مولود العقرب، فهي امتداد ليوم أمس، وستشعر بقوتها في فترة الظهيرة، اعط نفسك راحة وحاول ألا تنفعل بأي حدث يحدث حولك لأنه سيؤثر سلباً عليك، تخف حدة الظروف الصعبة في المساء مع بقائها بشكل مركز على مواليد 20، 21، 22 تشرين الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:6 من 10