الدلو

منذ 42 دقيقة

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آخر المفاجآت ستمر عليك هذا الصباح، فاستعد لها فهي قادمة من شخص تحبه جداً ومقرب جداً إلى قلبك، لكن لا أظنها جيدة لأن تفكيرك وعلاقتك مع بعض الأشخاص ستتغير وفق هذا الحدث، في المساء سيكون الجو مضطرباً قليلاً وخاصة في داخل البيت، خروجك مع أصدقائك أفضل ويقلل المشاكل.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:6 من 10

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