الثور

منذ 3 ساعات

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يوم نشط لديك يا صديقي الثور وتصحو باكرا، فلديك الكثير من المواعيد والأعمال، وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد زخماً كبيراً، تفكر في التزام البيت في فترة المساء، لكن ستلقى دعوة مفاجآة تخرجك من المنزل. مواليد 2 إلى 12 أيار هم الأكثر نجاحاً.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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