يلاحظ عليك الآخرين الاكتئاب مع أنه لا يوجد أي شيء يجعلك كذلك باستثناء الأمور العاطفية التي تسير عكس ما ترغب، فالمناقشات حادة بينكما وخاصة في فترة الصباح، أما في المساء فسيخرج من جيبك مبلغ مالي محترم فانتبه إلى أوضاعك المالية جيداً.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10