ما يزال القرار بيدك يا عزيزي السرطان فأنت سيد الموقف وكلمتك مسموعة لهذا اليوم، الأعمال تسير كما ترغب وبسهولة لم تكن تتوقعها، لكن احذر العناد في فترة الظهيرة فقد تخسر بعض النقاط أمام رئيسك، المساء جيد وخاصة أن علاقتك مع من تحب جيدة وأفضل من ذي قبل، وتحديدا مواليد 1 إلى 9 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10