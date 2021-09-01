عليك بالصبر يا عزيزي فإن هذا اليوم هو يوم آخر من الأيام المتعبة بالنسبة إليك، لكن عليك بالمحافظة على صحتك فهي أهم شيء وخاصة المعدة التي تشهد تلبكاً، العمل لا تسأل عنه، فالضغوطات والمشاكل ستكون في أوجها في فترة الظهيرة، المساء قد يبدو مملا وهادئا، مواليد 2 إلى 10 كانون الثاني هم الأكثر توتراً.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من10 الصحة:6 من 10