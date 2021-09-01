يوم خيبة الأمل لكل من يحب من برج الميزان فاليوم ستتعرض لخيانة من قبل من تحب تجعل يومك عكس ما توقعت، وخاصة في فترة الصباح، أما بالنسبة لوضعك العملي فعليك بالهدوء وعدم التهور في قراراتك، اليوم لن يكون سهلا بالنسبة لك، فعليك أخذ الحيطة، وبالأخص إذا كنت من مواليد 4 إلى 12 تشرين الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:9 من 10