يوم هادئ يمر عليك يا عزيزي العقرب، وخال من الأحداث وخاصة في فترة الصباح التي تشهد مللاً لم تشعر به منذ فترة، عليك بإنجاز الأعمال المتوقفة لديك، لأنك ستسمع كلاماً لن تسر به من قبل رئيسك في العمل، المساء يعدك بحركة أكبر ورفقة تسعد بها في جلسة مع أصدقائك، لكن عليك بعدم الاهتمام لما ستسمع كي لا تعكر مزاجك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10