ما تزال الأمور العملية تتصدر قائمة اهتماماتك وتتأخر في العمل لوقت متأخر احذر من مشكلة قد تحدث وتحدث تعطيلاً لك، الاكتئاب والملل سيسيطران عليك في فترة المساء لعدم وجود ما تفعله، احذر من رؤية من تحب أيضاً، لأن الأمور لن تسير بينكما بشكل جيد بل المناقشات ستسيطر على الأجواء.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10