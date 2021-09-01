ما تزال الأيام الصعبة التي تمر بها والتي تؤثر عليك منذ أمس، الضغوطات العملية والمشاكل ما تزال تسيطر على وضعك العملي ومنذ الصباح الباكر ستكون هناك مناوشات بينك وبين زميل لك في العمل. المساء سيشهد توترا على الناحية العاطفية، فالأفضل أن تبتعد عن شريك حياتك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10