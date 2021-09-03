الحوت

منذ 25 دقيقة

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لا داعي للتعصب لآرائك وأفكارك، فالنصيحة أحيانا من الآخرين مفيدة وتريك أشياء أنت غافلا عنها وبالأخص في النواحي الشخصية، حيث أن علاقتك العاطفية هذا اليوم يصيبها بعض التعقيد والمشاكل تكون أنت السبب بها. أما بالنسبة للعائلة فقد يحدث أمرا مهما يجذبك إليها في المساء لتعطيها بعض الاهتمام.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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