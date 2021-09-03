القوس

منذ 28 دقيقة

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من الأيام الجيدة يا صديقي والحظ يدعمك بكل قوة، حاول أن تستغل الأوضاع جيدا، وذلك بالخروج والاستمتاع بوقتك والقيام بالمبادرات الشخصية. فترة ما بعد الظهر قد تحمل بعض الأخبار الجيدة، وشيء يتعلق بالأمور الشخصية. في المساء الأجواء جيدة للسهر، لأن مزاجك رائع جدا.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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