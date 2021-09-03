العديد من المواجهات ستشهدها منذ الصباح مع العائلة أو مع حبيبك، لذا عليك كبح جماح عدوانيتك وأن تكون أكثر سيطرة كي لا تسقط شعبيتك، أما في فترة ما بعد الظهر، فقد تسمع خبرا لن يسرك كثيرا مما يجعلك في المساء ترفض دعوات الاخرين للخروج، وبالأخص مواليد 3 إلى 13 تشرين الثاني هم الأكثر توترا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10