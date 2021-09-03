يحق لك الراحة، وهذا اليوم يوفر لك الراحة لقلة الأحداث حولك، فاستغل ذلك للقيام بأمورك المؤجلة والمتراكمة منذ فترة. قد تكون الفترة الضاغطة هي بين الثانية عشرة والسادسة مساء، في المساء قد تسمع الكثير من الكلام ضدك ومعاكسا لآرائك، لا تهتم للإشاعات، لأنك قد تعطيهم ما يريدون، وخاصة مواليد 1 إلى 11 تشرين الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10