الحمل

منذ 28 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم جيد على جميع النواحي يا مولود الحمل وخاصة أن القمر في بيتك الخامس “بيت الحظ” فيدعوك الفلك إلى استغلال هذا الوضع والخروج من بيتك للترفيه عن نفسك، لكن قد تصطدم في فترة الظهيرة بمشاكل تجعلك عصبيا، لكن لا تقلق فستتمكن من حلها بسهولة، المساء ممتاز، فشعبيتك في ازدياد مستمر وخاصة بين أصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock