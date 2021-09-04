الجوزاء

منذ 3 ساعات

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الأعمال تتأزم حولك وضغوط غير طبيعية ستؤثر عليك خلال هذا النهار، إذ لن تقدر أن تؤدي جميع التزاماتك، فلديك الكثير من المواعيد والأعمال البيتية، لذا عليك بالقيام باكراً من السرير والاستعداد لهذا اليوم، في المساء عليك أن تخفف كلامك وصراحتك كي لا تدمر يومك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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