الوضع المادي هو أكثر ما يشغلك يا مولود السرطان، لأن المصاريف الكثيرة وإسرافك قد يضعك في موقف حرج، لكن مع هذا تمر بيوم جيد وعائلي بعض الشيء، وخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها، أما في فترة المساء فإنك تخصص وقتك لشريك حياتك أو الذي تحبه كي تخرجا معاً وتتناقشا بأمور مؤجلة منذ مدة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10