يوم طويل جداً لك يا عذراء فأنت عصبي جداً أولا، ولا يستطيع أحد أن يتكلم معك ولو حتى كلمة واحدة فمزاجك ليس بهادئ، وحساس لأي كلمة توجه لك وخاصة في فترة ما بعد الظهر فهي الفترة الأصعب، في المساء تفضل عدم الخروج وترفض دعوة أصدقائك فليس لديك مزاج لذلك، مواليد 1 إلى 11 أيلول هم أكثر المتوترين لهذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10