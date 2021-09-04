يوم لا بأس به، لكنك تشعر بالممل كثيرا ولا تريد فعل شيء سوى أن تبقى في سريرك. حاول ألا تنصت إلى كل كلمة تقال، لأنك قد تشعر بالانزعاج لكثرة ما سيطالك من ألسن الناس يا ميزان. في المساء الأمور جيدة مع الحبيب، فحاول أن تصلح الأوضاع معه.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10