الميزان

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم لا بأس به، لكنك تشعر بالممل كثيرا ولا تريد فعل شيء سوى أن تبقى في سريرك. حاول ألا تنصت إلى كل كلمة تقال، لأنك قد تشعر بالانزعاج لكثرة ما سيطالك من ألسن الناس يا ميزان. في المساء الأمور جيدة مع الحبيب، فحاول أن تصلح الأوضاع معه.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock