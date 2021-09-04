عليك الحذر في هذا اليوم يا قوس، وحاول أن تكون أكثر تعقلاً عند قيامك بأي عمل أو صدور أي كلام عنك، تصيبك اللامبالاة وعدم الإكتراث لأي شيء يحدث حولك في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لأنك غير مرتاح داخليا لأمر يشغلك منذ فترة. أرح نفسك في المساء لتستعد ليوم غد.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:9 من 10