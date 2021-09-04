لا داعي لأن تكون مسيطراً على كل الموجودين حولك، لأن شخصيتك تبعث على النفور اليوم لقوتك وديكتاتوريتك، فمناوشة ضمن نطاق البيت في ساعات الظهيرة قد تنشب بينك وبين أحد أفراد عائلتك، في المساء كن حذراً في كل كلمة تقولها لمن تحب، لأن الأوقات الأخيرة لا توحي بأن العلاقة جيدة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10