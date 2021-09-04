من الأفضل أن تبقى صامتاً وإذا أردت أن تتكلم، فمن الأفضل أن تختصر ما ستقول، لأن كل كلمة ستؤخذ ضدك، انتبه على صحتك وخاصة على جهازك التنفسي والأرجل فقد تشعر بوعكة في فترة ما بعد الظهر، وخاصة لمواليد 1 إلى 10 شباط، في المساء الوضع يتحسن إلى حد ما، لكن انتبه لعلاقاتك مع أفراد عائلتك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10