الحوت

منذ 3 ساعات

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يوم هادئ ويخلو تماماً من الأحداث وخاصة في فترة الظهيرة تشعر بالملل، لكن هذا لن يطول، ففي فترتي ما بعد الظهر والمساء سيكون لديك الكثير من البرامج والمواعيد حتى أنك لن تعلم كيف سيمر الوقت، كما أن طلتك ستكون في أوجها، لأنك أحسنت اختيار ثيابك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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