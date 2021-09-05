“وضعك صعب” انتبه إلى نفسك اليوم يا عزيزي الميزان وهون على نفسك، فلا داعي أن تخرج عصبيتك على كل أمر يحدث سواء أكان ضخماً أو تافهاً. عد للعشرة قبل أخذ أي حركة أو قرار، لأنك لست بكامل وعيك والكآبة تسيطر عليك منذ الصباح. في المساء ستبقى في العمل لتراكمه لديك. مواليد 25 إلى 30 أيلول الأكثر توتراً.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10