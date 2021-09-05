الحظ حليفك يا ثور بعد فترة من المشاكسات وعدم اليقين، جاء اليوم لكي يعدل كل ذلك ويجعلك إنساناً آخر أكثر تفاؤلاً وفرحاً. فترة ما بعد الظهر ستكسبك نقاطاً على المجال العملي، فلا تدخل في أمور لا علاقة لها بها لكي لا تلقى ما لا يرضيك. في المساء أنت سيد الموقف، وخاصة عند النقاش مع من تحب على أمور معينة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:8 من 10