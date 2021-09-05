الجوزاء

منذ 4 ساعات

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يوم فيه كثير من التغييرات والمفاجآت يا مولود الجوزاء، وخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها التي لن تكون بفترة مريحة، فمزاجك لن يكون مرتاحاً في فترة الظهيرة يؤجل لك موعد مما يجعلك تشعر بالعصبية. في فترة المساء احذر على وضعك الصحي، وخاصة على منطقتي المعدة والأرجل لمواليد 26 إلى 31 أيار.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

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