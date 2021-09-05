ضغوطات العمل تبدأ بالتأثير عليك منذ الصباح الباكر، فأنت لن تجد الوقت للتفكير بأي شيء آخر، تصل الضغوط ذروتها في فترة ما بعد الظهر حيث تفقد السيطرة تماماً على الأمور حولك، لكن الحظ يرافقك هذا اليوم فلا تخف. المساء سيكون هادئاً والمنزل سيستقبلك بأذرع مفتوحة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10