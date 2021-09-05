الأسد

منذ 4 ساعات

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الأمور المالية هي كل ما تهمك يا مولود الأسد، لكن لا تقلق فالوضع المالي يتحسن هذا اليوم بحصولك على مبلغ لا بأس به يحسن من وضعك، الهدوء يخيم على الأحداث حولك. لكن العاطفة هي أكثر ما سيهمك في فترة المساء، فالأمور مواتية لتحسين وضعك مع من تحب وخاصة لمواليد 26 تموز إلى 3 آب.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

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