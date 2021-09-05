يوم هادئ منذ الصباح، لكن عليك الانتباه فهو لن يطول هكذا فستكون فترة الظهيرة ضاغطة للعمل المتراكم الموجود لديك من قبل. فترة ما بعد الظهر ستعاود الأمور هادئة، لكن انتبه إلى محيط العائلة لديك لئلا يحدث مشاكل لانتقادك وصراحتك اللاذعة. وخاصة لأقرب الناس لديك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10