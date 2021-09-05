العقرب

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم هادئ منذ الصباح، لكن عليك الانتباه فهو لن يطول هكذا فستكون فترة الظهيرة ضاغطة للعمل المتراكم الموجود لديك من قبل. فترة ما بعد الظهر ستعاود الأمور هادئة، لكن انتبه إلى محيط العائلة لديك لئلا يحدث مشاكل لانتقادك وصراحتك اللاذعة. وخاصة لأقرب الناس لديك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock