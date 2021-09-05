أوضاعك مميزة هذا اليوم فأنت تلاقي ترحيباً واسعاً بقرارتك وآرائك التي ستكون مسموعة عند الطرف الآخر. في فترة الظهيرة قد يحدث شجار بينك وبين رئيسك في العمل أو أحد زملائك مما يجعلك تمر بفترة عصبية وجيزة تمتد حتى المساء حيث تجد الحبيب مستعد للتخفيف عنك وتغير الأجواء المزعجة التي مررت بها.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10