متهور، فظيع ما تفعله اليوم بنفسك يا مولود الجدي، فأنت لا تفكر بأي شيء تفعله، فجرأتك العالية تجعلك تدخل في مواقع ونقاشات ومشاكل أنت بغنى عنها، فحاول أن تهدأ وأن تكون عقلانياً أكثر، في فترة المساء تتحسن أمورك قليلاً وتبدأ بالتفكير بما فعلته اليوم وتندم عليه.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10