الأوضاع لا تبشر بالخير فمع أن الطقس جميل خارجاً، إلا أنك تشعر بظلام في داخلك ورغبة في البقاء في المنزل وعدم الخروج الى أي مكان، فالأوضاع تعاكسك في فترة الظهيرة وما بعدها، فحاول أن تكون صفراً على الشمال، لكي لا تضع نفسك بموقف لا تحسد عليه مواليد 25 شباط إلى 3 آذار الأكثر بعداً وتوتراً اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10