يوم عصيب آخر يمر عليك يا عزيزي الثور، فمنذ الأمس والضغط العملي والنفسي يؤثران عليك، عليك أن تهدئ أعصابك ولا تتصرف بتهور أو إعطاء أي قرار تحت ضغط العصبية. من الأفضل عدم رؤية من تحب، وخاصة خلال النهار فأنت في مزاج قد يجعلك تدخل في مشاكل معه. فتره المساء تعد الأصعب بالنسبة إليك، فعليك بالراحة وعدم الاهتمام لأي كلام تسمعه، مواليد 1 إلى 11 أيار هم الأكثر تأثرا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10