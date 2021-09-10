العائلة والصحة هما المهمتان لديك لليوم الثاني على التوالي يا مولود الأسد، فانتبه وحاول أن تقوم بالعناية بنفسك أكثر و”تطنيش” أي موضوع يتعلق بعائلتك، لأنك لن تقوم بالفعل السليم. تأجيل المواعيد وحدوث الأشياء فجأة وبشكل طارئ محتملة، وبالأخص في فترة الظهيرة وما بعدها. في المساء الأجواء تبدأ بالتحسن، وخاصة لمن كان من مواليد شهر تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:5 من 10