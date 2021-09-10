الجدي

منذ ساعتين

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يوم جيد آخر يا مولود الجدي، فعليك استغلاله بكل ما أوتيت من قوة وقبل مجيء يوم غد الذي لن يكون لصالحك. فحاول أن تسير أعمالك وتقوم بأشيائك المهمة. العمل جيد وتتلقى أكثر من كلمة دعم من رؤسائك لجهدك وتعبك. في المساء قد تكون الأجواء الاجتماعية والمجاملات هي الأكثر تأثيرا لديك. مواليد كانون الثاني هم أكثر المستفيدين من الحظ في العمل لهذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:8 من 10

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