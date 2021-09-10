الوضع الذي أنت به اليوم لا تحسد عليه بتاتا، فما يزال مزاجك غير مستقر، فالأوضاع بنظرك تتجه إلى الأسوأ، ترى المشاكل أينما ذهبت سواء كنت بالعمل أو في البيت أو مع من تحب. فنصيحة اليوم أن تأخذ راحة كافية، وكالأمس بألا تأخذ قرارات مهمة، لأنها قد تكون تحت تأثير العصبية. عند المساء يتخلص مواليد شهر تشرين الثاني من هذا التوتر مع بقاء مواليد شهر كانون الأول تحت الضغوطات.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10