الحمل

منذ ساعتين

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قد يكون اليوم هو من أكثر الأيام ضغطا في مجال الأعمال لهذا الأسبوع، تشعر بالضغط وتراكم العمل لديك خلال فتره الظهيرة، نقاش بينك وبين أحد زملائك في العمل في فترة الظهيرة قد يزيد عصبيتك، لكن لا تقلق، فالأوضاع ستعود إلى طبيعتها في فترة المساء التي تعد الأفضل بالنسبة إليك. أكثر المتأثرين بهذه الأجواء هم مواليد 1 إلى 10 نيسان.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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