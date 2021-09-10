لا تتعب نفسك يا دلو بالنقش في الحجر ومعاكسة الأمور لك. حاول فقط أن تبقى ساكنا وهادئا ولا تقوم بأي فعل متهور، لأنه لن يصب لصالحك. في فترة ما بعد الظهر قد تتعب صحتك أكثر، فحاول أن ترتاح ومن مواليد الدلو من يأخذ مغادرة أو إجازة من عمله. في المساء قد تتحسن الأمور قليلا مع بقاء مزاجك دون المستوى المطلوب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:6 من 10