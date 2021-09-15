قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمّان – قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الاربعاء، في جلسته برئاسة الدكتور ظافر يوسف الصرايرة استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير اللغة الانجليزية وآدابها وماجستير اللغويات في الجامعة الأردنية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير المحاسبة والتمويل في الجامعة الهاشمية، والاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الترجمة في جامعة اربد الأهلية، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الفيزياء في جامعة جرش.

كما وافق على رفع الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، واستمرار الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الامن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وإدراج كلية غرناطة في الاطار الوطني الاردني للمؤهلات.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على تنسيب مجلس أمناء كلية القادسية بتعيين الدكتور “محمد ذيب” عبد الرحمن المبيضين عميدا للكلية.