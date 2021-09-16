تشعر بالغضب والعصبية تأكلك من الداخل ولا تعلم لماذا؟! من يوجه لك كلمة تبادره بمائة كلمة مقابلها، اهدأ وحاول ألا تكون عدوانيا، أنت كسول ومربط اليدين عن الأعمال المتراكمة على مكتبك، أنصحك بالرجوع باكرا للبيت والانتباه في القيادة، وخاصة لمواليد 20 إلى 30 نيسان الأكثر توترا هذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10