يوم مختلف عن الأيام السابقة والحظ يدعمك عند نهوضك من النوم وحتى رجوعك بالليل إلى سريرك، يوم جيد للمبادرات والقرارات المهمة وخاصة في فترتي الصباح وما بعد الظهر، في المساء تنتظرك سهرة خاصة أو خبرا يرفع كثيرا من معنوياتك، وخاصة إذا كنت من مواليد 2 إلى 12 تشرين الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:8 من 10