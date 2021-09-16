لقد انزاحت عن كاهلك متاعب كثيرة وأمور عانيتها في الأيام السابقة، لكن ضغوطات العمل ما تزال قائمة يا عزيزي السرطان، وعليك حسن التصرف بها، وقد تتأخر في عملك لساعة متأخرة مغيرا بذلك بعض مواعيدك الموضوعة سابقا، حاول الخروج لأن جلوسك في البيت قد يجلب لك الكآبة والملل، وخاصة مواليد 1 إلى 10 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10