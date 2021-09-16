يوم ليس جيدا بالنسبة إليك يا مولود الأسد، فليس لديك قابلية لفعل أي شيء وتشعر بالتعب يغزو أنحاء جسمك، قد تكون فترتي الصباح والظهيرة هما أكثر أوقات العمل ضغطا عليك احذر من اتخاذ أي قرار في هاتين الفترتين، أما المساء فإنه ليس من المفضل أن تخرج مع من تحب أو مع أصدقائك، لأنك لست في مزاج جيد، وخاصة مواليد 1 إلى 10 آب الأكثر توترا لهذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10