يوم جيد للمناقشات والتفاوض يا صديقي، فإذا كان لديك عمل يعتمد على الإقناع فإنه يومك للمباشرة به، لأن رأيك وجاذبيتك لديهما مفعول كبير على الآخرين. لكن هذه الجاذبية قد توقعك بمشكلة مع من تحب في فترة المساء، وحاول أيضا ألا تعند على رأيك كثيرا معه، بعض مواليد العذراء قد يدعون إلى مناسبة اجتماعية أيضا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10