تشعر بمفاصلك تؤلمك، وبالأخص ظهرك، ومنذ الصباح ليس لديك الرغبة في القيام بشيء أو حتى الذهاب في نزهة فأنت ترفض الخروج، الملل والكآبة يسيطران عليك منذ الأمس، وذلك لوجود القمر في برج المواجهة لك الا وهو الدلو، الصبر مفتاح الفرج وحاول الترفيه عن نفسك بالخروج من البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 5 من 10