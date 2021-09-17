الحمل

منذ 59 دقيقة

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الأمور العائلية ليست على ما يرام، فلا تحاول إقناع نفسك بغير ذلك، اعط قليلا من الاهتمام لعائلتك ولشريك حياتك، فالعمل ليس كل شيء في الحياة، تتحسن الأمور لديك في المساء لدبلوماسيتك وعاطفتك الكبيرة، مواليد شهر نيسان وتحديدا مواليد 12 الى 19 منه هم الأكثر تأثرا بهذه الامور.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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