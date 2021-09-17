ماذا دهاك يا عذراء فأنت قد تخسر بسبب عنادتك، وخاصة الأمور العاطفية التي تتجه الى منحدر خطر وخاصة في الصباح الذي تجري به مشادة كلامية بينك وبين من تحب، مما يؤدي الى بعده عنك، يوم ليس بعاد، لكن عليك بتخفيف عنادتك وخاصة اذا كنت من مواليد 1 الى 13 ايلول.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10